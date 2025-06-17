Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Меган Моббс.

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Что написала дочь Кита Келлога об ударе по Украине 17 июня

По ее мнению, российский диктатор усилит атаки по тылу и будет продвигаться на фронте. Путин надеется, что Запад "проглотит" это. Но кое-что все же можно сделать – и это достаточно легко.

Еще одна ужасная ночь в Киеве. Путин будет использовать прикрытие того, что происходит на Донбассе, для усиления своих атак, рассчитывая на растерянный и разделенный Запад. Законопроект о санкциях должен быть проголосован на этой неделе, после чего последуют немедленные действия в отношении остальных 3,8 миллиарда долларов в PDA,

– написала она.

Речь идет о Presidential Drawdown Authority (PDA), то есть передаче Украине оборонного оборудования непосредственно со складов американской армии решением президента без одобрения Конгресса.

Напомним, Меган Моббс недавно обратилась к отцу на фоне российских атак. "Громкая ночь в Киеве, папа!" – написала она 6 июня, когда оккупанты тоже обстреляли Киев. Она занимается гуманитарной помощью Украине.

Тем временем Дональд Трамп "ничего не знает" об обстрелах Киева, Одессы и других городов ночью и утром 17 июня. Он пообещал "посмотреть". А ранее распустил группу, которая должна была усилить санкции против России.