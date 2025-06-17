Такое заявление сделали трое американских чиновников. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Почему администрация Трампа решила свернуть работу группы

По словам чиновников, усилия, которые начали весной, потеряли обороты еще в мае, поскольку участники группы поняли, что Дональд Трамп не заинтересован занять более конфронтационную позицию в отношении Москвы.

Кроме этого, американский лидер заявлял, что США могут вообще отказаться от своих усилий по посредничеству в мирном процессе. Учитывая это, задача рабочей группы казалась все менее актуальной.

Ближе к концу это потеряло обороты, потому что президента не было. Вместо того, чтобы делать больше, возможно, он хотел делать меньше,

– предполагает один из чиновников.

Стоит заметить, что свертывание рабочей группы, о существовании которой ранее не сообщалось, вероятно, усилит беспокойство европейских союзников примирительным тоном Трампа в отношении России и его нежеланием выразить полную поддержку Украине накануне ключевого саммита союзников НАТО.

Напомним, что в понедельник, 16 июня, в первый день встречи лидеров стран "Большой семерки" в Канаде, президент США также заявил, что исключение России из бывшей "Большой восьмерки" более десяти лет назад было ошибкой.

Однако последний удар для рабочей группы произошел примерно три недели назад, когда большинство членов Совета национальной безопасности Белого дома (NSC), включая всю команду, которая непосредственно занималась вопросами войны в Украине, уволили в рамках масштабной чистки.

Пока непонятно, кто именно отдал приказ о прекращении этих усилий, но чиновники предположили, что масштабы сокращений NSC сделали их продолжение в значительной степени неприемлемым.

После прекращения этого, более широкие миротворческие усилия Трампа, которые были центральным элементом его предвыборной кампании, столкнулись со сложным периодом.

Несмотря на некоторые успехи, такие как прекращение огня между Индией и Пакистаном, достигнутое при посредничестве США, Трамп не достиг значительного заметного прогресса по прекращению огня в Газе, а риск полномасштабной региональной войны на Ближнем Востоке резко возрос из-за израильско-иранского конфликта.

Роспуск группы также происходит после приостановления в марте работы некоторых агентств национальной безопасности США над скоординированными усилиями по противодействию российским диверсионным и дезинформационным операциям.

Стоит заметить, что среди тем, которые обсуждались в рабочей группе, было то, как США могут стимулировать или давить на бывшие советские республики, а также другие восточноевропейские и азиатские страны, чтобы они ограничили поток товаров и энергии в и из России.

По словам чиновников, непонятно, знал ли Трамп о создании рабочей группы или ее дальнейшем роспуске. В то же время в издании отмечают, что американский лидер все еще может занять более жесткую позицию в отношении России, если захочет этого.