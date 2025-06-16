Об этом он заявил журналистам в понедельник по прибытии на саммит G7 в Канаде, информирует 24 Канал.
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Трамп заявил, что исключать Россию из G8 было "ошибкой"
Трамп напомнил присутствующим, что "когда-то G7 была G8". Он заявил, что исключение России из G8 было, по его мнению, ошибкой.
Барак Обама и человек по имени Трюдо не хотели, чтобы Россия была в G8. И я бы сказал, что это была ошибка. Иначе у нас сейчас не было бы войны, если бы Россия была в G8,
– сказал Трамп.
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Напомним, Россию исключили из "Группы восьми" в 2014 году после того как она осуществила незаконную аннексию Крыма и начала войну на Востоке Украины. С того момента G8 функционирует как G7 без участия страны-агрессора России.