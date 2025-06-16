Про це він заявив журналістам у понеділок після прибуття на саміт G7 у Канаді, інформує 24 Канал.

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Трамп заявив, що виключати Росію з G8 було "помилкою"

Трамп нагадав присутнім, що "колись G7 була G8". Він заявив, що виключення Росії з G8 було, на його думку, помилкою.

Барак Обама і особа на імʼя Трюдо не хотіли, щоб Росія була в G8. І я б сказав, що це була помилка. Бо інакше у нас зараз не було б війни, якби Росія була у G8,

– сказав Трамп.

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Нагадаємо, Росію виключили з "Групи восьми" у 2014 році після того як вона здійснила незаконну анексію Криму та почала війну на Сході України. Від того моменту G8 функціонує як G7 без участі країни-агресорки Росії.