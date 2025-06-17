08:32, 17 июня

Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.

Мэр отметил, что сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. Однако, по предварительной информации, погибли 14 человек.