Что известно о ночном вражеском обстреле и какие последствия удара в разных регионах – читайте в материале 24 Канала.
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Комбинированная атака 17 июня
Воздушная тревога в Киеве продолжалась 8 часов 59 минут.
Во время атаки пострадали общежития Киевского авиационного института
В результате атаки в Соломенском районе Киева получили повреждения общежития Киевского авиационного института.
Там зафиксировано попадание ударными беспилотниками в 10-е общежитие, еще в трех взрывной волной повредило окна.
В Одессе Россия ударила по инклюзивному центру
В Одессе зафиксировано попадание в инклюзивный центр – место, где работали с детьми с особенностями психофизического развития.
К счастью, здесь обошлось без пострадавших.
Последствия атаки в Одессе / Фото: Геннадий Труханов
В Киеве 14 погибших и более 50 пострадавших
Виталий Кличко сообщил, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается. По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек. Более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.
Мэр отметил, что сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели. Однако, по предварительной информации, погибли 14 человек.
Ракета прошла девять этажей, МВД
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что оккупанты, по предварительным данным, ударили баллистикой по девятиэтажке в Соломенском районе.
Удар был настолько сильный, что ракета прошла через все девять этажей,
– добавил он.
По его словам, поисково-спасательные работы могут продолжаться минимум сутки.
Разрушенная многоэтажка в Соломенском районе / Фото: Сергей Мовенко
Под основным ударом был Киев
В ночь на 17 июня россияне били по Киеву дронами и ракетами. Под ударом были 27 локаций в столице.
Особенно громко было в Соломенском районе. По предварительной информации от КГВА, там разрушениям подверглись по меньшей мере две многоэтажки. В одной из них возник пожар, который удалось локализовать. В другой – разрушены конструкции.
Мэр города Виталий Кличко сообщил, что речь идет о разрушении целого подъезда жилого дома в Соломенском районе. Сейчас на месте работают спасатели, под завалами могут находиться люди.
"Шахеды" массированно атаковали Одессу
Серия взрывов в Одессе прогремела после 04:30. По состоянию на 06:30 в медицинские учреждения госпитализировали 13 человек.
В то же время председатель ОВА Олег Кипер отметил, что под завалами еще могут находиться люди.
К сожалению, в Одессе зафиксированы разрушения, пожары и повреждения гражданской инфраструктуры. В частности жилых домов, инклюзивного центра, дошкольного учреждения, гаражей и тому подобного.
Какие последствия атаки на Запорожье
Иван Федоров сообщил, что агрессор нанес по Запорожью не менее 4 ударов.
В результате атаки была повреждена многоэтажка и общежитие. Взрывной волной выбиты окна в более чем 50 помещениях. Также изуродованы почти 30 гаражей в гаражном кооперативе.
К счастью, обошлось без пострадавших.
Киевщина была под ударом ракет и "Шахедов"
Председатель Киевской ОВА Николай Калашник сообщил, что в Вышгородском районе ранена 55-летняя женщина (1970 год рождения). Также здесь поврежден частный дом. В нем выбиты окна.
У Броварском районе произошло возгорание крыши частного дома. К тому же загорелась хозяйственная постройка на территории предприятия.