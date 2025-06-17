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Как отреагировал Трамп на обстрел Украины 17 июня

Журналисты спросили президента США, как он прокомментирует российские атаки. Тот посмотрел с непониманием и переспросил, когда был обстрел.

Медийщик уточнил: это было только что. Тогда Трамп пожал плечами и выдал следующее:

Я проверю, и мы вернемся к этому вопросу. Я должен на это посмотреть.

Трамп говорит о массированной атаке по Украине 17 июня: смотрите видео

На момент публикации новости в Вашингтоне около восьми утра. Невозможно поверить в то, что американские чиновники еще не имеют информации о российских ударах и не передали отчет президенту.

Такая реакция Трампа свидетельствует о том, что он увлечен ситуацией на Ближнем Востоке и ему абсолютно безразлично, что происходит в Украине. Более того, он перестал призывать Путина остановиться еще до эскалации на Ближнем Востоке.

Вероятно, позже Трамп что-то напишет об ударе по Украине в своей соцсети или же журналисты переспросят его, "посмотрел" ли он кадры из Киева, "проверил" ли, сколько украинцев не проснулись. Но сейчас на реакцию наиболее влиятельного политика мира просто противно смотреть.

На 14:45 в Киеве 20 погибших. Из-под завалов достают все больше тел, ведь подъезд на Соломенке просто сложился – россияне ударили туда ракетой. В Москве цинично заявили, что поразили объекты ВПК.

Это в очередной раз свидетельствует о том, что Украина должна полагаться только сама не себя, не дожидаясь, пока в мире кто-то обеспокоенно осудит действия России.

Ранее президент США призвал Украину "заключить сделку" словами вроде "Очень страшно жить под обстрелами и не знать, проснешься ли". Александр Усик даже обещал поселить Трампа в своем доме, чтобы тот провел хоть одну ночь в Украине.