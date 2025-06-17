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Як відреагував Трамп на обстріл України 17 червня

Журналісти запитали президента США, як він прокоментує російські атаки. Той подивився з нерозумінням і перепитав, коли був обстріл.

Медійник уточнив: це було щойно. Тоді Трамп стенув плечима і видав таке:

Я перевірю, і ми повернемося до цього питання. Я маю на це подивитися.

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На момент публікації новини у Вашингтоні близько восьмої ранку. Неможливо повірити в те, що американські чиновники ще не мають інформації про російські удари і не передали звіт президентові.

Така реакція Трампа свідчить про те, що він захоплений ситуацією на Близькому Сході і йому абсолютно байдуже, що відбувається в Україні. Ба більше, він перестав закликати Путіна зупинитися ще до ескалації на Близькому Сході.

Імовірно, пізніше Трамп щось напише про удар по Україні у своїй соцмережі або ж журналісти перепитають його, чи він "подивився" кадри з Києва, чи "перевірив", скільки українців не прокинулися. Та зараз на реакцію найбільш впливового політика світу просто гидко дивитися.

На 14:45 у Києві 20 загиблих. З-під завалів дістають дедалі більше тіл, адже під'їзд на Солом'янці просто склався – росіяни вдарили туди ракетою. У Москві цинічно заявили, що вразили об'єкти ВПК.

Це вкотре свідчить про те, що Україна має покладатися тільки сама не себе, не чекаючи, доки в світі хтось стурбовано засудить дії Росії.

Раніше президент США закликав Україну "укласти угоду" словами на кшталт "Дуже страшно жити під обстрілами і не знати, чи прокинешся". Олександр Усик навіть обіцяв поселити Трампа в своєму будинку, щоб той провів хоч одну ніч в Україні.