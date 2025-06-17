Серед атакованих локацій: об'єкти критичної інфраструктури, освітні заклади та житлові будинки. Що відомо про наслідки російського терору Києва – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Що станом на зараз відомо про наслідки атаки на Київ 17 червня
Зеленський розповів про масовану атаку по Україні
Президент зазначив, що загалом по Україні було випущено понад 440 дронів та 32 ракети.
Один із найбільш страшних ударів по Києву. Також протягом ночі були атаковані Одеса, Запоріжжя, Чернігівщина, Житомирщина, Кіровоградщина, Миколаївщина та Київщина,
– розповів Зеленський.
Скільки постраждалих та загиблих унаслідок атаки станом на зараз
Наразі точно відомо про 99 постраждалих внаслідок російської атаки на Київ. 59 – госпіталізовані, каже Тимур Ткаченко.
Паралельно надходить інформація про те, що вже зафіксовано 104 постраждалих. Її перевіряють.
Станом на 09:28 відомо про 14 загиблих, але ще триває розбір завалів.
Голова МВС Клименко зазначив, що серед мешканців зруйнованої багатоповерхівки щонайменше 5 людей зникли безвісти.
Пошуково-рятувальні роботи тривають, а рятувальники розбиратимуть завали, поки не переконаються, що всі люди в безпеці та отримують необхідну допомогу.
Що відомо про пошкодження в різних районах
Голова КМВА зазначив, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.
Також безпосередньо на звʼязку з іншими районами. Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,
– розповів Ткаченко.
Він наголосив, що росіяни били прямим наведенням на житлову забудову.
Чим атакували росіяни
Голова КМВА Тимур Ткаченко розповів, що використали окупанти для терору Києва.
За його словами, цієї ночі в Києві та на околицях ворог застосував 175 дронів, понад 14 крилатих ракет, щонайменше дві балістики.
Кличко розповів деталі атаки
Міський голова Кличко повідомив, що під завалами будинку в Солом'янському районі ще можуть бути люди. Не виключено, що кількість загиблих може збільшитися.
Він підкреслив, що внаслідок удару по багатоповерхівці зруйновано 40 квартир.
Пошкодження зафіксовані в 7 районах Києва.
Погіршення якості повітря в Києві
У столиці України фіксується погіршення якості повітря після ворожої атаки. Сильні пожежі на східних та західних околицях столиці.
Дим накриває місто – краще не відчиняти вікна.
Постраждалі внаслідок атаки
Глава МВС Клименко підкреслив, що кількість постраждалих у столиці продовжує збільшується.
Станом на 08:01 поранення отримали 55 осіб, а понад 40 людей було госпіталізовано до медзакладів міста.
За попередньою інформацією, загинуло щонайменше 14 людей. Наразі точної інформації щодо кількості загиблих немає, адже на місцях працюють рятувальники.
Клименко розповів про зруйнований під'їзд
За словами глави МВС Клименка, Удар був такої сили, що ракета пройшла через всі 9 поверхів житлового будинку.
Росіяни зруйнували багатоповерхівку / Фото Мовенка Сергія
Працюють рятувальники, поліцейські, медики. Роблять усе, аби допомогти постраждалим, розібрати завали, врятувати життя,
– зазначив він.
По Києву працює близько 2 000 рятувальників.
Моторошне відео удару по багатоповерхівці
У Солом'янському районі Києва руйнувань зазнав під'їзд будинку. У мережі поширили страшні кадри перших хвилин після удару.
Руїни на місці прильоту у Києві: дивіться відео