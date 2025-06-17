08:44, 17 червня

Голова КМВА зазначив, що найбільше житла і майна звичайних киян ворог знищив в Соломʼянському та Дарницькому районах.

Також безпосередньо на звʼязку з іншими районами. Наразі вже формуємо перелік взаємодопомоги райдержадміністрацій одна одній на локаціях, що постраждали,

– розповів Ткаченко.

Він наголосив, що росіяни били прямим наведенням на житлову забудову.