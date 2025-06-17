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Внаслідок російської атаки постраждали гуртожитки Київського авіаційного інституту
Виконувачка обов'язків ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова розповіла, що внаслідок російського удару постраждав гуртожиток установи.
За словами Семенової, жертв немає, натомість є поранені. Решту атаки всі перебували в укриттях.
Зараз відбувається переселення студентів і співробітників з пошкодженого гуртожитку. З усіма на контакті студрада студмістечка й адміністрація гуртожитків.
Якщо ще комусь, про кого ми не знаємо ще, треба допомога, пишіть, або підходьте в 10 гуртожиток. Вранці дам більше деталей. Вся команда на місці, працюємо,
– зазначила виконувачка обов'язків ректорки.
Росіяни атакували "Шахедами" Одесу
Після 4:20 Повітряні сили повідомили про рух ударних БпЛА з акваторії Чорного моря. Трохи згодом з'явилася інформація, що "Шахеди" рухаються у бік Одеси. І майже ж одразу ЗМІ заявили, що в місті лунають вибухи.
Вибухи вже підтвердили мер Одеси Геннадій Труханов і голова Одеської ОВА Олег Кіпер. Чиновники закликають перебувати в укриттях, поки атака не мине.
Росія вдарила ракетами та "Шахедами" по Київщині
Росія завдала масованого удару ракетами та "Шахедами" по Київщині. Під удар потрапили мирні населені пункти, зокрема у Вишгородському та Броварському районах.
У Вишгородському районі поранено жінку, пошкоджено приватні будинки. у Броварському районі загорілися дах будинку та господарча будівля на території підприємства.
У Києві виникли перебої з електроенергією внаслідок російської атаки
Через атаку окупантів в деяких районах столиці зафіксовано перебої з електроенергією.
За даними мера міста Віталія Кличка, у Голосіївському районі, в приватному секторі, та в Дарницькому – в районі Червоного Хутора відбулося вимкнення електроенергії внаслідок спрацювання автоматики.