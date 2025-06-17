О ключевых событиях 17 июня, ситуацию на фронте, потери России, последствия российских обстрелов, главные политические новости и международные достижения – читайте в хронологии 24 Канала.
Смотрите также Штурм админграницы Днепропетровщины и наступление на Запорожье: как изменилась линия фронта за неделю
В результате российской атаки пострадали общежития Киевского авиационного института
Исполняющая обязанности ректора Киевского авиационного института Ксения Семенова рассказала, что в результате российского удара пострадало общежитие учреждения.
По словам Семеновой, жертв нет, зато есть раненые. Остаток атаки все находились в укрытиях.
Сейчас происходит переселение студентов и сотрудников из поврежденного общежития. Со всеми на контакте студсовет студгородка и администрация общежитий.
Если еще кому-то, о ком мы не знаем еще, нужна помощь, пишите, или подходите в 10 общежитие. Утром дам больше деталей. Вся команда на месте, работаем,
– отметила исполняющая обязанности ректора.
Россияне атаковали "Шахедами" Одессу
После 4:20 Воздушные силы сообщили о движении ударных БпЛА из акватории Черного моря. Чуть позже появилась информация, что "Шахеды" движутся в сторону Одессы. И почти сразу же СМИ заявили, что в городе раздаются взрывы.
Взрывы уже подтвердили мэр Одессы Геннадий Труханов и председатель Одесской ОГА Олег Кипер. Чиновники призывают находиться в укрытиях, пока атака не пройдет.
Россия ударила ракетами и "Шахедами" по Киевской области
Россия нанесла массированный удар ракетами и "Шахедами" по Киевской области. Под удар попали мирные населенные пункты, в частности в Вышгородском и Броварском районах.
В Вышгородском районе ранена женщина, повреждены частные дома. в Броварском районе загорелись крыша дома и хозяйственная постройка на территории предприятия.
В Киеве возникли перебои с электроэнергией в результате российской атаки
Из-за атаки оккупантов в некоторых районах столицы зафиксированы перебои с электроэнергией.
По данным мэра города Виталия Кличко, в Голосеевском районе, в частном секторе, и в Дарницком – в районе Красного Хутора произошло отключение электроэнергии в результате срабатывания автоматики.