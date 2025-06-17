Среди атакованных локаций: объекты критической инфраструктуры, образовательные учреждения и жилые дома. Что известно о последствиях российского террора Киева – читайте в материале 24 Канала.
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Что по состоянию на сейчас известно о последствиях атаки на Киев 17 июня
Городской голова Киева рассказал, что сейчас известно о 3 погибших в Дарницком районе.
Всего к медикам после массированной атаки врага пока обратились 114 пострадавших. 68 из них госпитализировали.
Зеленский рассказал о массированной атаке по Украине
Президент отметил, что в целом по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты.
Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина,
– рассказал Зеленский.
Сколько пострадавших и погибших в результате атаки по состоянию на сейчас
Сейчас точно известно о 99 пострадавших в результате российской атаки на Киев. 59 – госпитализированы, говорит Тимур Ткаченко.
Параллельно поступает информация о том, что уже зафиксировано 104 пострадавших. Ее проверяют.
По состоянию на 09:28 известно о 14 погибших, но еще продолжается разбор завалов.
Глава МВД Клименко отметил, что среди жителей разрушенной многоэтажки по меньшей мере 5 человек пропали без вести.
Поисково-спасательные работы продолжаются, а спасатели будут разбирать завалы, пока не убедятся, что все люди в безопасности и получают необходимую помощь.
Что известно о повреждениях в разных районах
Председатель КГВА отметил, что больше всего жилья и имущества обычных киевлян враг уничтожил в Соломенском и Дарницком районах.
Также непосредственно на связи с другими районами. Сейчас уже формируем перечень взаимопомощи райгосадминистраций друг другу на локациях, пострадавших,
– рассказал Ткаченко.
Он отметил, что россияне били прямым наведением на жилую застройку.
Чем атаковали россияне
Председатель КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что использовали оккупанты для террора Киева.
По его словам, этой ночью в Киеве и в окрестностях враг применил 175 дронов, более 14 крылатых ракет, по меньшей мере две баллистики.
Кличко рассказал детали атаки
Мэр Киева Кличко сообщил, что под завалами дома в Соломенском районе еще могут быть люди. Не исключено, что количество погибших может увеличиться.
Он подчеркнул, что в результате удара по многоэтажке разрушено 40 квартир.
Повреждения зафиксированы в 7 районах Киева.
Ухудшение качества воздуха в Киеве
В столице Украины фиксируется ухудшение качества воздуха после вражеской атаки. Сильные пожары на восточных и западных окраинах столицы.
Дым накрывает город – лучше не открывать окна.
Пострадавшие в результате атаки
Глава МВД Клименко подчеркнул, что количество пострадавших в столице продолжает увеличивается.
По состоянию на 08:01 ранения получили 55 человек, а более 40 человек были госпитализированы в медучреждения города.
По предварительной информации, погибли по меньшей мере 14 человек. Сейчас точной информации о количестве погибших нет, ведь на местах работают спасатели.
Клименко рассказал о разрушенном подъезде
По словам главы МВД Клименко, Удар был такой силы, что ракета прошла через все 9 этажей жилого дома.
Россияне разрушили многоэтажку / Фото Мовенко Сергея
Работают спасатели, полицейские, медики. Делают все, чтобы помочь пострадавшим, разобрать завалы, спасти жизни,
– отметил он.
По Киеву работает около 2 000 спасателей.
Жуткое видео удара по многоэтажке
В Соломенском районе Киева разрушениям подвергся подъезд дома. В сети распространили страшные кадры первых минут после удара.
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