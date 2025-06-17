09:57, 17 июня

Президент отметил, что в целом по Украине было выпущено более 440 дронов и 32 ракеты.

Один из самых страшных ударов по Киеву. Также в течение ночи были атакованы Одесса, Запорожье, Черниговщина, Житомирщина, Кировоградщина, Николаевщина и Киевщина,

– рассказал Зеленский.