Однак не буде жодних можливостей запустити мирні переговори через Білорусь. Про це 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Це спроба домінувати

Михайло Подоляк припустив, що, можливо, якщо Келлог буде у Білорусі, то зрозуміє, що Лукашенко не є суб'єктним політиком, не має жодних впливів на Кремль, тому не може бути організатором якихось процесів. Залежність Білорусі від Росії занадто висока.

Якщо Келлог буде домінувати в організації тих чи інших процесів щодо врегулювання війни – це набагато краще. Тому що Келлог – профі. Він розуміє мотиви Росії, що таке війна, що простих рішень тут не буде, що швидко вийти на щось – неможливо. Я так розумію, будь-яка ініціатива від Келлога – це спроба домінувати саме на цьому напрямку,

– підкреслив посадовець.

Раніше на цьому напрямку домінував Стів Віткофф, який відомий своєю проросійською риторикою. Усі зустрічі не дали результату. Або навпаки – показали усім, що Росія – неадекватна.

Однак американцям треба зробити висновки, що через Білорусь не буде жодних можливостей. Адже навіть переговори у Стамбулі не дали результату, хоча вони були за участі президента Туреччини Реджепа Ердогана, який має вплив на Росію. Річ у тім, що Владімір Путін не зацікавлений у переговорах.

Нагадаємо, у виданні Reuters зазначили, що Кіт Келлог планує поїздку у Білорусь та зустріч з Лукашенком. Офіційно про візит ще не повідомлялося. За словами двох джерел, порядок денний ще не визначено, проте Келлог у неформальних розмовах називав візит можливістю запустити діалог щодо припинення російсько-української війни. Журналісти наголосили, що візити такого рівня вимагають тривалої підготовки, і завжди існує ризик, що їх можуть скасувати або змінити в останню хвилину.