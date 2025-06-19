Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву так званої речниці МЗС Росії Марії Захарової, яку цитують російські ЗМІ.

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Що в Росії кажуть про перемовини

Марія Захарова заявила, що Москва готова до продовження переговорів з Києвом. За її словами, російська делегація буде готова прибути для цього до Стамбула після 22 червня.

Конкретні терміни нового раунду переговорів будуть визначені та озвучені найближчим часом,

– зазначила вона.

Українська сторона ще не робила жодних заяв щодо можливості нових переговорів з Росією найближчим часом.

Раніше прессекретар Владіміра Путіна Пєсков також заявляв про "готовність" Росії до переговорів. Він розповів, що наступний раунд, імовірно, відбудеться в Туреччині, а точної дати ще немає.

Продовження мирних переговорів після 22 червня запропонував російський диктатор під час розмови з Трампом 14 червня.