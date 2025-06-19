Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление так называемой пресс-секретаря МИД России Марии Захаровой, которую цитируют российские СМИ.

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Что в России говорят о переговорах

Мария Захарова заявила, что Москва готова к продолжению переговоров с Киевом. По ее словам, российская делегация будет готова прибыть для этого в Стамбул после 22 июня.

Конкретные сроки нового раунда переговоров будут определены и озвучены в ближайшее время,

– отметила она.

Украинская сторона еще не делала никаких заявлений о возможности новых переговоров с Россией в ближайшее время.

Ранее пресс-секретарь Владимира Путина Песков также заявлял о "готовности" России к переговорам. Он рассказал, что следующий раунд, предположительно, состоится в Турции, а точной даты еще нет.

Продолжение мирных переговоров после 22 июня предложил российский диктатор во время разговора с Трампом 14 июня.