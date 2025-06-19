Однако не будет никаких возможностей запустить мирные переговоры через Беларусь. Об этом 24 Каналу заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Это попытка доминировать

Михаил Подоляк предположил, что, возможно, если Келлог будет в Беларуси, то поймет, что Лукашенко не является субъектным политиком, не имеет никаких влияний на Кремль, поэтому не может быть организатором каких-то процессов. Зависимость Беларуси от России слишком высокая.

Если Кэллог будет доминировать в организации тех или иных процессов по урегулированию войны – это гораздо лучше. Потому что Кэллог – профи. Он понимает мотивы России, что такое война, что простых решений здесь не будет, что быстро выйти на что-то – невозможно. Я так понимаю, любая инициатива от Келлога – это попытка доминировать именно на этом направлении,

– подчеркнул чиновник.

Ранее на этом направлении доминировал Стив Уиткофф, который известен своей пророссийской риторикой. Все встречи не дали результата. Или наоборот – показали всем, что Россия – неадекватная.

Однако американцам надо сделать выводы, что через Беларусь не будет никаких возможностей. Ведь даже переговоры в Стамбуле не дали результата, хотя они были с участием президента Турции Реджепа Эрдогана, который имеет влияние на Россию. Дело в том, что Владимир Путин не заинтересован в переговорах.

Напомним, в издании Reuters отметили, что Кит Келлог планирует поездку в Беларусь и встречу с Лукашенко. Официально о визите еще не сообщалось. По словам двух источников, повестка дня еще не определена, однако Келлог в неформальных разговорах называл визит возможностью запустить диалог о прекращении российско-украинской войны. Журналисты отметили, что визиты такого уровня требуют длительной подготовки, и всегда существует риск, что их могут отменить или изменить в последнюю минуту.