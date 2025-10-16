Что будет с ВВП Беларуси?

Экономика Беларуси в 2025 году может прибавить на 2,1%, а в 2026-м – на 1,4%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Международный валютный фонд.

В предыдущем прогнозе рост прогнозировался на уровне 2,8% и 2% соответственно. Таким образом ожидания по экономике Беларуси ухудшились.

До этого Всемирный банк еще больше снизил прогноз по белорусской экономике – он ожидает, что ВВП страны в 2025-м вырастет на 1,9%, а 2026-го – на 1,3%. Эта оценка ниже июньской – тогда ожидалось, что ВВП увеличится на 2,2% и 1,2% соответственно.

Что Лукашенко говорит о состоянии экономики?

Президент Беларуси Лукашенко рассказал, что в этом году завершается реализация шестой пятилетней программы, сообщает 24 Канал со ссылкой на белорусское СМИ "Зеркало".

По его словам, с одной стороны есть очевидный результат: стабильно растут реальная зарплата, общие доходы населения, дважды в этом году удалось поднять пенсии. Однако у экономики все же есть проблемы.

С другой стороны, есть текущий спад в ряде традиционных отраслей. Три из пяти важнейших параметров прогноза на этот год не выполняются (пока). Валовой внутренний продукт увеличился менее чем на 2% за 8 месяцев,

– рассказал Лукашенко.

Ранее чиновники озвучили проблемы, которые есть в экономике – от скачка цен до трудностей со сбытом белорусских товаров в России. Александр Лукашенко 8 сентября заявил, что самая большая проблема сегодня для Беларуси – найти новые рынки сбыта для отечественной продукции, которую не удается реализовать "в силу определенных, объективных причин" в России.

Какие экономические проблемы присутствуют в Беларуси?