Что известно об убытках от миграции в Беларуси?

Из страны выехали в основном молодые специалисты, семьи с детьми и высококвалифицированные кадры, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Их отсутствие усиливает кадровый дефицит и тормозит экономический рост в Беларуси. Так, за пределами страны работает не менее 400 000 белорусов, из них около 250 000 постоянно проживают в ЕС.

В России белорусы составляют незначительную часть трудовых мигрантов, или около 124 000 человек, что значительно меньше, чем выходцев из Центральной Азии. В то же время в Польше на конец 2024 года социальные взносы платили более 130 000 граждан Беларуси.

Отток кадров особенно ударил по ИТ-сектору, а также обострил демографические проблемы. Основная часть мигрантов – люди в возрасте до 44 лет, то есть в наиболее продуктивном и репродуктивном возрасте. Только в Польше более 20 000 белорусов с правом постоянного проживания – несовершеннолетние,

– пишут в разведке.

Попытки компенсировать дефицит рабочей силы привлечением иностранцев пока безрезультатны: в первом квартале 2025 года в стране работало лишь около 60 000 иностранцев (1,5 % занятого населения).

Поэтому, если бы белорусы, выехавшие, оставались в стране, они могли бы ежегодно создавать добавленную стоимость в размере 4–4,6 миллиардов долларов.

