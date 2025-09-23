Що відомо про збитки від міграції в Білорусі?

З країни виїхали здебільшого молоді фахівці, сім’ї з дітьми та висококваліфіковані кадри, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки.

Їхня відсутність посилює кадровий дефіцит і гальмує економічне зростання в Білорусі. Так, за межами країни працює щонайменше 400 000 білорусів, із них близько 250 000 постійно проживають у ЄС.

У Росії білоруси становлять незначну частину трудових мігрантів, або близько 124 000. осіб, що значно менше, ніж вихідців з Центральної Азії. Водночас у Польщі на кінець 2024 року соціальні внески сплачували понад 130 000 громадян Білорусі.

Відтік кадрів особливо вдарив по ІТ-сектору, а також загострив демографічні проблеми. Основна частина мігрантів – люди віком до 44 років, тобто у найбільш продуктивному та репродуктивному віці. Лише у Польщі понад 20 000 білорусів із правом постійного проживання – неповнолітні,

– пишуть у розвідці.

Спроби компенсувати дефіцит робочої сили залученням іноземців поки безрезультатні: у першому кварталі 2025 року в країні працювало лише близько 60 000 іноземців (1,5 % зайнятого населення).

Тому, якби білоруси, які виїхали, залишалися в країні, вони могли б щорічно створювати додану вартість у розмірі 4–4,6 мільярдів доларів.

