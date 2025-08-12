Які галузі потерпають від санкцій найбільше?

Через війну та санкції в Росії значно впали продажі автомобілів. За перші пів року 2025-го продажі нових автівок впали на 23,9 % у порівнянні з тим же періодом торік, повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Майже 20 % забудовників через санкції проти Росії опинилися під загрозою банкрутства, адже продажі нерухомості різко скоротилися на тлі високих ставок іпотеки.

Через нестачу бензину ціни на пальне не вдається стабілізувати. Внаслідок чого найближчим часом очікується оголошення про банкрутства заправних станцій. Першими можуть закритися малі незалежні АЗС,

Велика проблема із запасами зерна також виникла у Росії. Станом на 1 липня обсяги зернових скоротилися на 47,3 % порівняно з минулим роком:

запаси пшениці впали з 11,164 мільйона тонн до 4,951 мільйона тонн;

запаси жита скоротилися на 31,2 %;

ячменю – на 24,1 %;

вівса – на 15,8 %.

Важливо! Окрім того, через недоступність іпотеки різко впав попит на масове житло. У Москві його продажі у липні скоротилися до 32 %,, що стало історичним мінімумом.

Який дефіцит кадрів у Росії?

Окрім того, економіку Росії підточує великий дефіцит кадрів. У логістичній галузі він сягнув 1 мільйона працівників. Логістика стала однією з 5 сфер з найгострішою нестачею людей.

Особливо затребуваними у серпні є водії вантажного транспорту, менеджери з транспортної логістики, комплектувальники та вантажники.

Найбільше не вистачає співробітників у таких регіонах:

Москва та московська область;

Ростовська область;

Свердловська область;

Новосибірська область;

Петербург;

Татарстан.

Понад 90 % власників готелів постраждали від дефіциту кадрів в Росії в 2025 році. Особливо гостро не вистачає персоналу у господарській службі (24 %), а також серед адміністраторів і хостес (22 %).

На додачу до того росіяни стрімко біднішають.

Майже половина росіян серед клієнтів мікрофінансових організацій займають гроші на повсякденні витрати та оплату житлово-комунальних послуг. За перші шість місяців загальна кількість заявок на отримання коштів зросла з 4,28 мільйона до 4,4 мільйона рік на рік, з них 46 % – тобто понад 2 мільйони – припало на щоденні покупки,

– говорять у розвідці.

Варто знати! Росіянам навіть не вистачає грошей, щоб зібрати дітей до школи. Кожен шостий батько (16 %) змушений позичати гроші для покупок до школи, а ще 16 % використовують для цього накопичення.