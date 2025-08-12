Як Європа хоче завершити війну в Україні?

Щобільше, Європа не готова йти на поступки Москві, поки не буде повного і безумовного припинення вогню, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Кая Каллас Верховний представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Послідовність кроків важлива. Спочатку безумовне припинення вогню з потужною системою моніторингу та незмінними гарантіями безпеки.

Представниця ЄС наголошує, що Європа буде лише посилювати тиск на Росію. Європейські лідери також готові працювати над тим, аби не дати Кремлю можливість знову почати агресію. На думку Каллас, зупинити війну в Україні допоможе саме єдність.

Трансатлантична єдність, підтримка України та тиск на Росію – ось як ми завершимо цю війну та запобіжимо майбутній російській агресії в Європі,

– каже Каллас.