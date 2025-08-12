Кому до Дня Незалежності нададуть 450 гривень?

Ті, хто має право на таку доплату, зможе отримати від 450 до 3 100 гривень, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Виплату 450 гривень зможуть отримати:

особи зі статусом учасника війни;

колишні в'язні концентраційних таборів, гетто або ж інших місць примусового тримання;

особи, яких примусово вивезли на примусові роботи;

діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом, яка здійснювалась у тилу ворога.

Пенсіонери отримають цю виплату разом з пенсією. Доплату нарахують автоматично, додатково звертатись для цього у ПФУ непотрібно.

Тим, хто проходить службу, виплату буде проведено за місцем служби роботодавцем (військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до Дня Незалежності,

– йдеться у повідомленні ПФУ.

Зверніть увагу! Той, хто не є пенсіонером і не проходить службу, має подати спеціальну заяву, аби отримати таку виплату.