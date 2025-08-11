Хто має право на виплати?
У 2025 році правила нарахування грошової допомоги до Дня Незалежності не змінилися і здійснюються за законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", – повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Розраховувати на виплати до Дня Незалежності цьогоріч можуть:
- люди з інвалідністю внаслідок війни;
- учасники бойових дій;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- українці, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;
- рідні загиблих або померлих ветеранів війни;
- дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю внаслідок війни;
- чоловіки або дружини померлих УБД;
- дружини або чоловіки учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя отримали статус людей з інвалідністю;
- члени родин загиблих або померлих захисників і захисниць України;
- учасники війни та колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків;
- особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів.
Варто знати! Розмір одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності значно різниться залежно від категорії. Отримати можна від 450 до 3 100 гривень на одну особу.
Куди звертатися за виплатами?
Пенсіонери, які мають право на виплати, їх нарахують автоматично, тобто звертатися їм нікуди не потрібно. Кошти їм надійдуть разом з пенсією у звичний час.
Військовим грошову допомогу нарахує військова частина, де вони проходять службу – на підставі заявки до Пенсійного фонду.
А от всім іншим для отримання виплат до Дня Незалежності необхідно самостійно звертатися до Пенсійного фонду із заявою. Зробити це можна у кілька способів:
- особисто у сервісному центрі ПФУ або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання;
- поштою на адресу Пенсійного фонду;
- дистанційно за допомогою порталу електронних послуг ПФУ (знадобиться кваліфікований електронний підпис).
Важливо! У заяві необхідно зазначити реквізити паспорта, ідентифікаційний код, дані посвідчення, яке надає право на виплати, та номер рахунку для нарахування коштів.