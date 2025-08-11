Хто має право на виплати?

У 2025 році правила нарахування грошової допомоги до Дня Незалежності не змінилися і здійснюються за законами "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань", – повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Хто зможе отримати найбільші виплати до Дня Незалежності

Розраховувати на виплати до Дня Незалежності цьогоріч можуть:

люди з інвалідністю внаслідок війни;

учасники бойових дій;

постраждалі учасники Революції Гідності;

українці, що мають особливі заслуги перед Батьківщиною;

рідні загиблих або померлих ветеранів війни;

дружини або чоловіки померлих людей з інвалідністю внаслідок війни;

чоловіки або дружини померлих УБД;

дружини або чоловіки учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя отримали статус людей з інвалідністю;

члени родин загиблих або померлих захисників і захисниць України;

учасники війни та колишні малолітні в'язні концтаборів, гетто, а також діти, які народилися в місцях примусового тримання їхніх батьків;

особи, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти партизанів.

Варто знати! Розмір одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності значно різниться залежно від категорії. Отримати можна від 450 до 3 100 гривень на одну особу.

Куди звертатися за виплатами?

Пенсіонери, які мають право на виплати, їх нарахують автоматично, тобто звертатися їм нікуди не потрібно. Кошти їм надійдуть разом з пенсією у звичний час.

Військовим грошову допомогу нарахує військова частина, де вони проходять службу – на підставі заявки до Пенсійного фонду.

А от всім іншим для отримання виплат до Дня Незалежності необхідно самостійно звертатися до Пенсійного фонду із заявою. Зробити це можна у кілька способів:

особисто у сервісному центрі ПФУ або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАП) за місцем проживання;

поштою на адресу Пенсійного фонду;

дистанційно за допомогою порталу електронних послуг ПФУ (знадобиться кваліфікований електронний підпис).

Важливо! У заяві необхідно зазначити реквізити паспорта, ідентифікаційний код, дані посвідчення, яке надає право на виплати, та номер рахунку для нарахування коштів.