Для кого передбачається найбільша допомога до 24 серпня?

Водночас найбільший розмір допомоги складає 3 100 гривень, повідомляє 24 Канал.

Найбільшу виплату можуть отримати такі люди:

особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

українці, які мають інвалідність І групи через війну та колишні малолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 14 років) в'язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, яких визнали особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин.

Водночас люди з II групою можуть розраховувати на 2 900 гривень, а з III – на 2 700 гривень.

Зокрема 450 гривень передбачається для учасників війни та колишніх в'язнів концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також осіб, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів, підпільників та інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Деякі громадяни країни можуть отримати й 1 000 гривень. Допомогу уряд надасть для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків.

Важливо! Також 650 гривень виплатять членам родин загиблих або померлих учасників бойових дій, захисників і захисниць України, а також вдовам/вдівцям, які не одружилися вдруге (якщо померла особа мала інвалідність унаслідок війни, брала участь у бойових діях або була жертвою нацистських переслідувань).