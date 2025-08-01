Як оформити виплату до Дня незалежності?

Однак є особи, які повинні подати заяву до ПФУ, пише 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд.

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На сайті зазначили, що у 2025 році механізм проведення виплати разової грошової допомоги до Дня Незалежності України такий самий, як і торік. Проте тим, хто не є пенсіонером, не проходить службу, не працює, слід звернутися до Пенсійного фонду України.

Зокрема, заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України,

– додали у тексті.

Алгоритм дій для отримання грошей такий:

На вебпорталі Фонду необхідно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти".

В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України".

Заповнити онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вказати загальні дані про себе (зокрема паспортні та адресні дані), додати реквізити рахунку в банку.

Перед остаточним формуванням заяви та відправленням, за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати.

Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v", і натиснути кнопку "Сформувати заяву".

Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до Пенсійного фонду України, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Зверніть увагу! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".