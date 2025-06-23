Хто не отримає гроші на День Незалежності

Кошти передбачені для українців, що відповідають певним критеріям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень,;

III група – 2 700 гривень;

Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачені 3 100 гривень, а УБД та постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 000 гривень.

Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму зможуть отримати 650 гривень. А учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників – 450 гривень.

Для людей, які не належать до жодної з категорій, виплата грошової допомоги не передбачена.

Як подати заяву на виплати до Дня Незалежності

Оформити заяву для виплат можна кількома способами:

особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;

поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).

Зауважте! До заяви додаються копії паспорта і посвідчення. При особистому зверненні потрібно надати оригінали.