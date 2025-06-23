Хто не отримає гроші на День Незалежності
Кошти передбачені для українців, що відповідають певним критеріям, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.
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Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:
- I група – 3 100 гривень;
- II група – 2 900 гривень,;
- III група – 2 700 гривень;
Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачені 3 100 гривень, а УБД та постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 000 гривень.
Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму зможуть отримати 650 гривень. А учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників – 450 гривень.
Для людей, які не належать до жодної з категорій, виплата грошової допомоги не передбачена.
Як подати заяву на виплати до Дня Незалежності
Оформити заяву для виплат можна кількома способами:
- особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;
- поштою – на адресу територіального органу ПФУ;
- онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).
Зауважте! До заяви додаються копії паспорта і посвідчення. При особистому зверненні потрібно надати оригінали.