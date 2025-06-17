Хто отримає виплати до Дня Незалежності

Виплати передбачені військовим, особам з інвалідністю тощо, повідомляє 24 Канал з посиланням на Кабмін.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни отримають:

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень,;

III група – 2 700 гривень;

Особам з особливими заслугами перед Батьківщиною передбачені 3 100 гривень, а УБД та постраждалим учасникам Революції Гідності – 1 000 гривень.

Члени сімей загиблих Захисників та Захисниць України, ветеранів війни, жертв нацизму зможуть отримати 650 гривень. А учасники війни, колишні в’язні таборів, насильно вивезені на примусові роботи, діти партизанів і підпільників – 450 гривень.

Кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

Якщо людина не є пенсіонером і не проходить службу/не працює, то для отримання виплати у серпні заяву треба подати самостійно до 1 серпня 2025 року. У заяві потрібно зазначити:

паспортні дані;

номер банківського рахунка;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);

дані з посвідчення, яке підтверджує статус та дає право на виплату.

Як подати заяву

Подати заяву для отримання виплат на День Незалежності можна кількома способами:

особисто – у сервісному центрі Пенсійного фонду або ЦНАПі;

поштою – на адресу територіального органу ПФУ;

онлайн – через портал електронних послуг Пенсійного фонду (з КЕП).

Зауважте! До заяви додаються копії паспорта і посвідчення. При особистому зверненні потрібно надати оригінали.