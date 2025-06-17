Кто получит выплаты ко Дню Независимости
Выплаты предусмотрены военным, лицам с инвалидностью и т.д., сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.
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Лица с инвалидностью вследствие войны получат:
- I группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен,;
- III группа – 2 700 гривен;
Лицам с особыми заслугами перед Родиной предусмотрены 3 100 гривен, а УБД и пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 000 гривен.
Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма смогут получить 650 гривен. А участники войны, бывшие узники лагерей, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 гривен.
Кому нужно обратиться в Пенсионный фонд
Если человек не является пенсионером и не проходит службу/не работает, то для получения выплаты в августе заявление надо подать самостоятельно до 1 августа 2025 года. В заявлении нужно указать:
- паспортные данные;
- номер банковского счета;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);
- данные из удостоверения, которое подтверждает статус и дает право на выплату.
Как подать заявление
Подать заявление для получения выплат на День Независимости можно несколькими способами:
- лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;
- по почте – в адрес территориального органа ПФУ;
- онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда (с КЭП).
Обратите внимание! К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения. При личном обращении нужно предоставить оригиналы.