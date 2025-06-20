Як отримати виплати до Дня Незалежності

Зокрема, заяву можна подати через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, пише 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Читайте також Перевірте списки: хто не отримає виплати до Дня Незалежності

Алгоритм дій, аби отримати грошову допомогу, є таким:

На вебпорталі Фонду слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) та натиснути кнопку "Увійти". В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" вибрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України". Заповнити онлайн-форму заяви, що з’явиться на екрані: вказати загальні дані про себе, додати реквізити рахунку в банку. Надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v" і натиснути кнопку "Сформувати заяву". Перевірити дані сформованої заяви та надіслати до ПФУ, натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

На що слід звернути увагу? У фонді радять звертати увагу на підказки, які дає система, та заповнити усі обов’язкові поля. А перед остаточним формуванням заяви та відправленням її до Пенсійного фонду України, за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати.

Зауважте! З результатом розгляду заяви можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".