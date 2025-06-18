Грошові виплати у серпні

Гроші можна буде отримати до Дня Незалежності, пише 24 Канал з посиланням на постанову Кабміну.

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Розмір виплати залежатиме від групи інвалідності:

І група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Крім того, для учасників бойових дій, постраждалих учасників Революції Гідності та колишніх неповнолітніх (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків передбачається грошова допомога у розмірі 1 000 гривень.

Зауважте! Українцям та українкам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, виплатять до 24 серпня 3 100 гривень.

