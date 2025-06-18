Денежные выплаты в августе
Деньги можно будет получить ко Дню Независимости, пишет 24 Канал со ссылкой на постановление Кабмина.
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Размер выплаты будет зависеть от группы инвалидности:
- І группа – 3 100 гривен;
- II группа – 2 900 гривен;
- III группа – 2 700 гривен.
Кроме того, для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей предусматривается денежная помощь в размере 1 000 гривен.
Обратите внимание! Украинцам и украинкам, которые имеют особые заслуги перед Родиной, выплатят до 24 августа 3 100 гривен.
Кто еще может получить средства в августе?
Члены семей погибших или умерших УБД, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований) могут рассчитывать на 650 гривен.
Участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага могут получить 450 гривен.