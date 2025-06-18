Кто может получить помощь по уходу за пенсионером

В Украине родственники пенсионера, который имеет подтвержденные медицинские проблемы, могут получать помощь по уходу за ним, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Денежную помощь по уходу за пенсионером выплачивают ежемесячно при следующих условиях:

получатель помощи имеет родственные связи с пенсионером, которому необходим уход;

смотритель проживает с пожилым человеком и ведет совместно хозяйство;

имеется документальное подтверждение от врачей о проблемах со здоровьем у пенсионера;

выводы врачей свидетельствуют, что пенсионеру необходима постоянная посторонняя помощь.

Важно! Размер пособия по уходу за пенсионером рассчитывают как разницу между прожиточным минимумом (2 920 гривен в 2025 году) и средним доходом в месяц, который разделен на всех членов семьи.

Как получить помощь по уходу за пенсионером

Чтобы оформить помощь от государства по уходу за пожилым родственником, необходимо обратиться в органы Пенсионного фонда с рядом документов:

заявлением;

паспортом;

регистрационным номером налогоплательщика (идентификационным кодом);

справкой о доходах;

справкой от врачей о необходимости постоянного ухода для пенсионера.

Стоит знать! Одинокие пенсионеры по достижении 80 лет, которым необходим постоянный посторонний уход, также имеют право на дополнительную надбавку. Ее размер составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Сейчас доплата составляет 944 гривны.