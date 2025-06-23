Кто не получит деньги на День Независимости

Средства предусмотрены для украинцев, отвечающих определенным критериям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Лица с инвалидностью вследствие войны получат:

I группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен,;

III группа – 2 700 гривен;

Лицам с особыми заслугами перед Родиной предусмотрены 3 100 гривен, а УБД и пострадавшим участникам Революции Достоинства – 1 000 гривен.

Члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины, ветеранов войны, жертв нацизма смогут получить 650 гривен. А участники войны, бывшие узники лагерей, насильно вывезенные на принудительные работы, дети партизан и подпольщиков – 450 гривен.

Для людей, которые не относятся ни к одной из категорий, выплата денежной помощи не предусмотрена.

Как подать заявление на выплаты ко Дню Независимости

Оформить заявление для выплат можно несколькими способами:

лично – в сервисном центре Пенсионного фонда или ЦНАПе;

по почте – в адрес территориального органа ПФУ;

онлайн – через портал электронных услуг Пенсионного фонда (с КЭП).

Обратите внимание! К заявлению прилагаются копии паспорта и удостоверения. При личном обращении нужно предоставить оригиналы.