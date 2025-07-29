Що робити УБД, якщо не оновив дані в ПФУ?

ПФУ отримало звернення від українця, який не встиг повідомити про свою інвалідність та ризикує отримати менші виплати, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Маю статус УБД, отримую пенсію за вислугу років. У період військової служби був поранений, визнаний особою з інвалідністю при захисті Батьківщини, але ще не встиг подати до ПФУ посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни. У якому розмірі в серпні отримаю допомогу до Дня Незалежності?

– повідомили у зверненні.

У ПФУ відповіли, що грошова допомога виплачується з урахуванням відповідного статусу, якщо особа набула його до 24 серпня поточного року.

Тому громадянин, який звернувся за порадою, у серпні разом з пенсією отримає 1 000 гривень як учасник бойових дій та додаткову виплату як особа з інвалідністю після оновлення даних.

На підставі звернення буде виплачено різницю між сумою, що вже була виплачена як УБД, і розміром допомоги, передбаченої для осіб з інвалідністю внаслідок війни:

I групи – 3 100 гривень;

II групи – 2 900 гривень;

III групи – 2 700 гривень.

Для отримання різниці в розмірі разової грошової виплати потрібно звернутись до Пенсійного фонду до листопада й надати посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни.

Хто отримає виплати до Дня Незалежності?

Найбільші виплати до Дня Незалежності – 3 100 гривень – зможуть отримати особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Також гроші отримають українці, які мають інвалідність через війну. 1 000 гривень можуть отримати:

УБД;

постраждалі учасники Революції Гідності;

колишні неповнолітні (яким на момент ув'язнення не виповнилося 18 років) в'язнів концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

650 гривень до Дня Незалежності отримають члени родин загиблих або померлих УБД, а 450 гривень – учасники війни та колишні в'язні концтаборів, гетто, та інших місць примусового тримання, а також особи, яких насильно вивезли на примусові роботи та діти партизанів.