Якою буде пенсія при наявності 42 років стажу?

42 років стажу достатньо, аби піти на пенсію у 60, 63 та 65 років, пише 24 Канал.

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Зауважте! Йдеться про вихід на пенсію на загальних умовах.

Час виходу на пенсію напряму вплине на розмір виплати. Розглянемо ситуацію, де особа мала дохід – 15 тисяч гривень і стаж 42 роки.

Якщо особа хоче піти на пенсію у 60, за вказаних обставин, її виплата буде орієнтовно – 7 тисяч гривень.



Яким буде розмір пенсії при повному стажі та зарплаті 15 тисяч / Скриншот пенсійний калькулятор

В 63 роки, якщо піти на пенсію при зарплаті 15 тисяч гривень і стажі 42 роки, можна отримати виплату приблизно – 8,3 тисячі гривень.



Яким буде розмір пенсії при стажі біль як 40 років / Скриншот пенсійний калькулятор

Якщо піти на заслужений відпочинок в 65 років, пенсія буде найбільша – 9,1 тисячі гривень.



Як отримати пенсію більше мінімалки / Скриншот пенсійний калькулятор

Зверніть увагу! Усі розрахунки відбувалися через пенсійний калькулятор.