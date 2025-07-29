Какой будет пенсия при наличии 42 лет стажа?

42 лет стажа достаточно, чтобы уйти на пенсию в 60, 63 и 65 лет, пишет 24 Канал.

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Заметьте! Речь идет о выходе на пенсию на общих условиях.

Время выхода на пенсию напрямую повлияет на размер выплаты. Рассмотрим ситуацию, где лицо имело доход – 15 тысяч гривен и стаж 42 года.

Если лицо хочет уйти на пенсию в 60, при указанных обстоятельствах, его выплата будет ориентировочно – 7 тысяч гривен.



Каким будет размер пенсии при полном стаже и зарплате 15 тысяч / Скриншот пенсионный калькулятор

В 63 года, если уйти на пенсию при зарплате 15 тысяч гривен и стаже 42 года, можно получить выплату примерно – 8,3 тысячи гривен.



Каким будет размер пенсии при стаже больше 40 лет / Скриншот пенсионный калькулятор

Если уйти на заслуженный отдых в 65 лет, пенсия будет самая большая – 9,1 тысячи гривен.



Как получить пенсию больше минималки / Скриншот пенсионный калькулятор

Обратите внимание! Все расчеты происходили через пенсионный калькулятор.