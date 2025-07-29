Почему могут прекратить действующую программу МВФ?

Нынешнюю программу финансовой поддержки МВФ может завершить, поскольку она составлена на основе нереалистичного сценария завершения войны в Украине. Прогнозировалось, что военные действия прекратятся в первом полугодии 2024 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Ukraine.

Смотрите также Мир не гарантирует восстановления: МВФ озвучил условия для экономического скачка Украины

Действующая программа МВФ предусматривала рекордное финансирование в размере 15,5 миллиардов долларов.

Во время ее утверждения фонд впервые решил поддержать средствами страну, которая воюет.

Однако теперь завершение боевых действий в лучшем случае прогнозируют до конца 2025 года, хотя и этот прогноз кажется пока маловероятным.

Поэтому действующую программу МВФ должна заменить новая.

Работать с текущей рамкой программы невозможно,

– цитирует издание чиновника, причастного к разработке нового соглашения.

Важно! Во время встречи украинских чиновников с представителями МВФ и Всемирного банка в октябре планируют согласовать детали нового соглашения с МВФ. Проект новой программы финансирования хотят представить уже этой осенью.

Что будет предусматривать новая программа МВФ?

Ожидается, что новую программу МВФ рассчитают на 4 года – с 2025 по 2029 год. Она должна дать Украине больше возможностей для стабилизации макрофинансовой ситуации и внедрения важных реформ.

По новому соглашению, Украина обязана адаптировать бюджет к военной экономике:

В 2026 году дефицит бюджета необходимо сократить более чем в 2 раза – с 22,1% до 10,4% ВВП.

Также нужно снизить расходы с 65% до 50% ВВП.

В обмен на финансирование МВФ Украина также будет обязана провести конкретные реформы. Среди обязательных:

реформа Бюро экономической безопасности (БЭБ);

реформа таможни;

сохранение независимости Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП)

реформа корпоративного управления государственными предприятиями.

Предварительные оценки показывают, что общий объем финансирования по новой программе может быть таким же или несколько меньшим, чем 15,5 миллиардов долларов. А недополученные 4,8 миллиарда по нынешней программе могут перенести в новую.

Стоит знать! По информации издания, сохранение независимости НАБУ и САП могут закрепить как постоянное условие. То есть, если украинская власть решит вмешаться в их работу, то это может автоматически привести к прекращению финансирования от МВФ.