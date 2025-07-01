Как вырастет экономика Украины после войны

В базовом сценарии война России против Украины должна закончиться до конца 2025 года. В таком случае уже в следующем году ВВП страны может вырасти до уровня 4,5%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Меморандум МВФ.

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Однако экономический рост Украины зависит прежде всего от гарантий безопасности, говорят в Фонде.

Мир без надежных гарантий безопасности и достаточных финансовых ресурсов для обороны и восстановления может иметь неблагоприятные экономические и социальные последствия,

– отметили в МВФ.

Стоит знать! Отсутствие гарантий безопасности повлияет на темпы реконструкции пострадавших регионов и сдерживать иностранные инвестиции, а беженцы не будут спешить возвращаться домой.

Что может ускорить экономическое развитие

Восстановление украинской экономики может происходить быстрее, если мирное соглашение между Украиной и Россией будет устойчивым, справедливым и будет гарантировать стабильное улучшение ситуации с безопасностью.

МВФ отмечает, что для экономического скачка нужны:

адекватные гарантии безопасности;

широкая международная поддержка;

решительные структурные реформы;

значительные инвестиции в восстановление и трансформацию экономики;

быстрое возвращение украинцев из-за границы.

Даже на ранних этапах мирного урегулирования экономические показатели могут превзойти ожидания, если позволят условия безопасности, а основные проблемные места будут решены оперативно,

– добавили в МВФ.

Стоит знать! Альтернативный сценарий МВФ рассматривает возможность, что война в Украине продолжится до середины 2026 года. Тогда, по прогнозу Фонда, экономический рост будет равен нулю.