Як зросте економіка України після війни

У базовому сценарії війна Росії проти України має закінчитися до кінця 2025 року. В такому разі вже наступного року ВВП країни може зрости до рівня 4,5%, повідомляє 24 Канал з посиланням на Меморандум МВФ.

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Однак економічне зростання України залежить насамперед від гарантій безпеки, говорять у Фонді.

Мир без надійних гарантій безпеки та достатніх фінансових ресурсів для оборони й відновлення може мати несприятливі економічні та соціальні наслідки,

– зазначили у МВФ.

Варто знати! Відсутність гарантій безпеки вплине на темпи реконструкції постраждалих регіонів та стримуватиме іноземні інвестиції, а біженці не поспішатимуть повертатися додому.

Що може прискорити економічний розвиток

Відновлення української економіки може відбуватися швидше, якщо мирна угода між Україною та Росією буде стійкою, справедливою та гарантуватиме стабільне покращення безпекової ситуації.

МВФ зазначає, що для економічного стрибка потрібні:

адекватні гарантії безпеки;

широка міжнародна підтримка;

рішучі структурні реформи;

значні інвестиції у відбудову та трансформацію економіки;

швидке повернення українців із-за кордону.

Навіть на ранніх етапах мирного врегулювання економічні показники можуть перевершити очікування, якщо дозволять безпекові умови, а основні проблемні місця будуть вирішені оперативно,

– додали в МВФ.

Варто знати! Альтернативний сценарій МВФ розглядає можливість, що війна в Україні продовжиться до середини 2026 року. Тоді, за прогнозом Фонду, економічне зростання дорівнюватиме нулю.