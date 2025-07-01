Який базовий сценарій бюджетних розрахунків

Проєкт Бюджетної декларації на 2026-2028 роки передбачає, що пріоритетними залишатимуться видатки на оборону та безпеку України, повідомляє 24 Канал з посиланням на постанову № 774 від 27 червня 2025 року.

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Базовий сценарій розрахований на "суттєве покращення безпекової ситуації з 2026 року". У такому випадку видатки з бюджету на оборону та безпеку мають скласти:

у 2026 році – 1,817 трильйона гривень;

у 2027 році – 1,439 трильйона гривень;

у 2028 році – 1,384 трильйона гривень.

У базовому сценарії прописано, що у 2025 році ВВП зросте на рівні 2,7%, але темпи зростання сповільняться через безпекові ризики, спричинені російськими обстрілами.

За такого сценарію очікується, що темпи росту ВВП прискоряться у 2026-2028 роках.

у 2026 році ріст ВВП прогнозується на рівні 4,5%.

у 2027 році економічне зростання прискориться до 5%.

У 2028 році ВВП сягне 5,7%.

Варто знати! Якщо припинення вогню вдасться досягти у 2026 році, Україна має зберегти свій військовий потенціал і обороноздатність. Тому вона пропонує західним партнерам створити окремий фонд, який фінансуватиме оборонні потреби ЗСУ.

Який альтернативний сценарій для бюджету

Альтернативний сценарій розроблений на випадок, якщо війна затягнеться і досягти припинення вогню найближчим часом не вдасться. У такому випадку:

Видатки на оборону та безпеку у 2026 році доведеться відновити до рівня 2025 року, враховуючи заплановане збільшення на 400 мільярдів гривень.

Обороні витрати мають зрости на 750-800 мільярдів гривень і загалом скласти 2,6 трильйона гривень – понад 25% ВВП країни.

Україна потребуватиме збереження зовнішньої фінансової підтримки на рівні не нижче поточного року для фінансування соціальних програм підтримки населення,

– зазначається у декларації.

Економічне зростання України за альтернативного сценарію сповільниться:

у 2026 році ріст ВВП прогнозується на рівні 2,4%

у 2027 і 2028 роках – в середньому на рівні 4,6% щорічно.

Важливо! Подальша економічна ситуація в Україні залежатиме від тривалості активних бойових дій, фінансової підтримки Заходу та міграції населення, додали в уряді.