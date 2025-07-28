Який стаж буде необхідний з 2026 року?

У 2026 році в Україні зросте розмір страхового стажу, необхідного для призначення пенсії за віком, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Дивіться також Пенсіонерам загрожують штрафи: за що можуть покарати літніх людей

Наразі вимоги до стажу наступні:

На пенсію у 60 років можна вийти за наявності щонайменше 32 років стажу.

Пенсію за віком у 63 роки призначають, якщо людина має щонайменше 22 роки стажу.

У 65 років потрібно мати не менш як 15 років стажу, щоб розраховувати на пенсію.

Зауважте! Відповідно до закону "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" вимоги до стажу для пенсіонерів в Україні зростатимуть щороку на 12 місяців, тобто вже з наступного року розмір необхідного стажу збільшиться.

Важлива умова щодо стажу буде такою:

у 2026 році – для пенсії у 60 років – 33 роки, у 63 роки – 23 роки стажу;

у 2027 році – для пенсії у 60 років – 34 роки, у 63 роки – 24 роки стажу;

у 2028 році – для пенсії у 60 років – 35 років, у 63 роки – 25 років стажу.

Важливо! Мінімальний стаж для виходу на пенсію у 65 років залишиться незмінним – 15 років.

Як призначається пенсія за віком?

Призначення пенсії в Україні має кілька нюансів:

Звернутися за пенсією українці можуть лише після виконання умови щодо набутого страхового стажу.

Пенсію призначають з дня звернення людини.

Страховий стаж, який пенсіонер набув після 1 січня 2004 року, обчислюють на основі інформації з Державного реєстру загальнообов’язкового державного соцстрахування.

За періоди роботи до 2004 року стаж враховують на підставі трудової книжки та інших документів, які підтверджують роки роботи.

Чоловікові 60 років виповнюється 1 лютого 2025 року. Набутий страховий стаж на цю дату – 31 рік 6 місяців. Необхідний страховий стаж – 32 роки. Чоловік працює. Якщо, наприклад, працюючи, він набуде ще 6 місяців страхового стажу, то звернутися за призначенням пенсії він зможе після набуття страхового стажу 32 років,

– пояснили в ПФУ.

Варто знати! За даними Пенсійного фонду, у 2026 році більшість українців зможуть вийти на пенсію у 60 років, якщо забажають. Однак вже з 2027 року у багатьох з цим можуть виникати труднощі через нестачу страхового стажу.