За що можуть оштрафувати пенсіонера?

Як зазначається в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", у разі змін у житті пенсіонер повинен протягом 10 днів повідомити про це Пенсійний фонд. Інакше він ризикує втратити частину пенсії, передає 24 Канал.

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Якщо ці зміни не були вчасно зафіксовані, а пенсіонеру нарахували зайві кошти, то ПФУ має право щомісяця утримувати до 20% пенсії, доки переплата не буде повернена повністю.

Йдеться про такі ситуації:

зміна місця проживання;

працевлаштування або звільнення;

зміна прізвища, імені чи по батькові;

отримання ID-картки замість старого паспорта;

відновлення паспорта після втрати;

отримання нового податкового номера (РНОКПП).

Чим загрожує пенсіонеру безкоштовний проїзд у транспорті?

Пенсіонери мають право на безплатний проїзд у трамваях, тролейбусах, міських автобусах (не міжміських) і приміських електричках. Але скористатися пільгою можна лише за наявності пенсійного посвідчення, бо без нього проїзд уже платний.

Відповідно, якщо у пенсіонера немає ні посвідчення, ні квитка, то йому загрожує штраф у 20 разів більший за вартість проїзду.