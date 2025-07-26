Хто може подати заяву на виплати?

У 2025 році виплати до Дня Незалежності України проводитимуть за тим же механізмом, що й минулого року, повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

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Подати заявку на цю щорічну грошову допомогу мають право:

  • учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності;
  • особи з інвалідністю внаслідок війни;
  • особи, що мають особливі заслуги перед державою;
  • родичі загиблих та померлих ветеранів війни;
  • дружина або чоловік померлої особи, яка отримала інвалідність через війну;
  • чоловік чи дружина померлого учасника бойових дій, учасника війни або жертви нацистських переслідувань, який був визнаний за життя особою з інвалідністю, якщо вони не одружилися вдруге;
  • члени родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України;
  • колишні в'язні концентраційних таборів, гетто та інших місць примусового тримання, зокрема неповнолітні;
  • діти, які народилися в цих місцях примусового тримання їхніх батьків;
  • особи, яких насильно вивезли на примусові роботи;
  • діти партизанів, підпільників та інших осіб, які боролися з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога.

Важливо! Виплати до Дня Незалежності призначаються відповідно до постанови уряду № 486 “Про встановлення розмірів разової грошової виплати до Дня Незалежності України, передбаченої Законами України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” і “Про жертви нацистських переслідувань".

Як подати заяву на виплати до Дня Незалежності?

Існує кілька способів подання заяви на щорічні виплати:

  • Зробити це можна особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в центрі надання адміністративних послуг (ЦНАПі);
  • Можна надіслати заяву поштою на адресу ПФУ;
  • Також є можливість подати заяву онлайн за допомогою вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонду.

У заяві важливо зазначити:

  • реквізити документів, які підтверджують особу заявника;
  • ідентифікаційний код;
  • реквізити посвідчення, яке дає право на виплати до Дня Незалежності;
  • номер банківського рахунка для отримання допомоги.

Варто знати! Пенсіонерам виплати надійдуть разом з пенсією. Тим, хто служить, допомогу перерахують за місцем служби. В інших випадках кошти перерахують відповідно до заяви.