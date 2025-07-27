За что могут оштрафовать пенсионера?
Как отмечается в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в случае изменений в жизни пенсионер должен в течение 10 дней сообщить об этом Пенсионный фонд. Иначе он рискует потерять часть пенсии, передает 24 Канал.
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Если эти изменения не были вовремя зафиксированы, а пенсионеру начислили лишние средства, то ПФУ имеет право ежемесячно удерживать до 20% пенсии, пока переплата не будет возвращена полностью.
Речь идет о таких ситуациях:
- смена места жительства;
- трудоустройство или увольнение;
- смена фамилии, имени или отчества;
- получение ID-карты вместо старого паспорта;
- восстановление паспорта после утери;
- получение нового налогового номера (РНОКПП).
Чем грозит пенсионеру бесплатный проезд в транспорте?
Пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в трамваях, троллейбусах, городских автобусах (не междугородних) и пригородных электричках. Но воспользоваться льготой можно только при наличии пенсионного удостоверения, потому что без него проезд уже платный.
Соответственно, если у пенсионера нет ни удостоверения, ни билета, то ему грозит штраф в 20 раз больше стоимости проезда.