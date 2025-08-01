Как оформить выплату ко Дню независимости?

Однако есть лица, которые должны подать заявление в ПФУ, пишет 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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На сайте отметили, что в 2025 году механизм проведения выплаты разовой денежной помощи ко Дню Независимости Украины такой же, как и в прошлом году. Однако тем, кто не является пенсионером, не проходит службу, не работает, следует обратиться в Пенсионный фонд Украины.

В частности, заявление можно подать через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины,

– добавили в тексте.

Алгоритм действий для получения денег такой:

На вебпортале Фонда необходимо авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) и нажать кнопку "Войти".

В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины".

Заполнить онлайн-форму заявления, что появится на экране: указать общие данные о себе (в частности паспортные и адресные данные), добавить реквизиты счета в банке.

Перед окончательным формированием заявления и отправкой, с помощью опции "Добавить файл" прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты.

Дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку "v", и нажать кнопку "Сформировать заявление".

Проверить данные сформированного заявления и отправить в Пенсионный фонд Украины, нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".

Обратите внимание! С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".