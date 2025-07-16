Кто получит деньги ко Дню Независимости?

Они предусмотрены для людей, отвечающих определенным требованиям, пишет 24 Канал со ссылкой на представителя Кабмина в Верховной Раде Тараса Мельничука.

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Самый большой размер выплат – 3 100 гривен – смогут получить лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

В то же время те украинцы, которые имеют инвалидность из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, получают сумму в зависимости от своей группы.

Деньги распределят следующим образом:

І группа – 3 100 гривен;

II группа – 2 900 гривен;

III группа – 2 700 гривен.

Далее в списке – помощь и для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей. Правительство предоставит таким лицам 1 000 гривен до 24 августа текущего года.

650 гривен ко Дню Независимости получат члены семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовы/вдовцы, которые не женились во второй раз (если умерший имел инвалидность вследствие войны, участвовал в боевых действиях или был жертвой нацистских преследований).

Кроме того, участники войны и бывшие узники концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лица, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага могут получить в этом году 450 гривен.