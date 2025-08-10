Для кого предполагается наибольшая помощь до 24 августа?

В то же время наибольший размер помощи составляет 3 100 гривен, сообщает 24 Канал.

Наибольшую выплату могут получить такие люди:

лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

украинцы, которые имеют инвалидность I группы из-за войны и бывшие малолетние (которым на момент заключения не исполнилось 14 лет) узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, которых признали лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам.

В то же время люди с II группой могут рассчитывать на 2 900 гривен, а с III – на 2 700 гривен.

В частности 450 гривен предусматривается для участников войны и бывших узников концлагерей, гетто, и других мест принудительного содержания, а также лиц, которых насильно вывезли на принудительные работы и дети партизан, подпольщиков и других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.

Некоторые граждане страны могут получить и 1 000 гривен. Помощь правительство предоставит для участников боевых действий, пострадавших участников Революции Достоинства и бывших несовершеннолетних (которым на момент заключения не исполнилось 18 лет) узников концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, а также детям, которые родились в указанных местах принудительного содержания их родителей.

Важно! Также 650 гривен выплатят членам семей погибших или умерших участников боевых действий, защитников и защитниц Украины, а также вдовам/вдовцам, которые не женились во второй раз (если умершее лицо имело инвалидность вследствие войны, участвовало в боевых действиях или было жертвой нацистских преследований).