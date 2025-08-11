Кто имеет право на выплаты?
В 2025 году правила начисления денежной помощи ко Дню Независимости не изменились и осуществляются по законам "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" и "О жертвах нацистских преследований", – сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Смотрите также Кто сможет получить самые большие выплаты ко Дню Независимости
Рассчитывать на выплаты ко Дню Независимости в этом году могут:
- люди с инвалидностью вследствие войны;
- участники боевых действий;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- украинцы, имеющие особые заслуги перед Родиной;
- родные погибших или умерших ветеранов войны;
- жены или мужья умерших людей с инвалидностью вследствие войны;
- мужья или жены умерших УБД;
- жены или мужья участников войны и жертв нацистских преследований, которые при жизни получили статус людей с инвалидностью;
- члены семей погибших или умерших защитников и защитниц Украины;
- участники войны и бывшие малолетние узники концлагерей, гетто, а также дети, которые родились в местах принудительного содержания их родителей;
- лица, которых насильно вывезли на принудительные работы, дети партизан.
Стоит знать! Размер единовременной денежной помощи ко Дню Независимости значительно отличается в зависимости от категории. Получить можно от 450 до 3 100 гривен на одного человека.
Куда обращаться за выплатами?
Пенсионеры, которые имеют право на выплаты, их начислят автоматически, то есть обращаться им никуда не нужно. Средства им поступят вместе с пенсией в привычное время.
Военным денежную помощь начислит воинская часть, где они проходят службу – на основании заявки в Пенсионный фонд.
А вот всем остальным для получения выплат ко Дню Независимости необходимо самостоятельно обращаться в Пенсионный фонд с заявлением. Сделать это можно несколькими способами:
- лично в сервисном центре ПФУ или в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ) по месту жительства;
- по почте на адрес Пенсионного фонда;
- дистанционно с помощью портала электронных услуг ПФУ (понадобится квалифицированная электронная подпись).
Важно! В заявлении необходимо указать реквизиты паспорта, идентификационный код, данные удостоверения, которое дает право на выплаты, и номер счета для начисления средств.