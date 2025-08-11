Хто отримає 650 гривень до Дня Незалежності?

Виплати у 650 гривень цього року отримають родини загиблих або померлих ветеранів війни, яким установили цей статус за законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", повідомляє 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Також допомогу у 650 гривень нараховують:

членам родин загиблих чи померлих захисників і захисниць України;

дружинам і чоловікам померлих людей з інвалідністю внаслідок війни;

чоловікам чи дружинам померлих учасників бойових дій;

а також дружинам і чоловікам померлих учасників війни та жертв нацистських переслідувань, які за життя отримали інвалідність через загальне захворювання, трудове каліцтво та з інших причин.

Варто знати! Другим половинкам померлих виплати призначаються за умови, що вони не одружилися вдруге після смерті чоловіка чи дружини.

Які ще виплати до Дня Незалежності нараховують?

Загалом розмір виплати до Дня Незалежності варіюється в розмірі від 450 до 3 100 гривень.

Найбільші виплати (3 100 гривень) отримають українці, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

По кілька тисяч гривень призначають також особам, які отримали інвалідність внаслідок війни:

людям з інвалідністю І групи – 3 100 гривень;

людям з інвалідністю ІІ групи – 2 900 гривень;

людям з інвалідністю ІІІ групи – 2 700 гривень.

УБД, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів виплатять по 1 000 гривень. А найменші виплати (450 гривень) нарахують учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, яких насильно вивезли на примусові роботи, дітям партизанів.

Важливо! Пенсіонерам виплати надійдуть з пенсією, військовослужбовцям нарахують їхні військові частини. А всім іншим потрібно подавати заяву до Пенсійного фонду.