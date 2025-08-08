Як оформити виплати до Дня Незалежності?
Водночас більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.
Наприклад, пенсіонерам, які мають право на допомогу до свята, виплату здійснять в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. А тим, хто проходить службу, виплату проведуть за місцем служби роботодавцем (або військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до 24 серпня.
Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату,
– наголосили у Пенсійному фонді.
Способи подання заяви для отримання коштів наразі такі:
- особисто, звернувшись до ПФУ або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем перебування;
- поштою – на адресу Пенсійного фонду України;
- онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.
Онлайн це робиться таким чином:
- на вебпорталі слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)
натиснути кнопку "Увійти";
- в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";
- заповнити заяву;
- за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати;
- надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v";
натиснути кнопку "Сформувати заяву";
перевірити дані;
надіслати до Пенсійного фонду; натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".
Необхідно звертати увагу на підказки, які дає система. Крім того, потрібно заповнити усі обов’язкові поля (позначені зірочкою "*").
Важливо! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".