Як оформити виплати до Дня Незалежності?

Водночас більшості отримувачів додатково звертатися за виплатою не потрібно, передає 24 Канал з посиланням на ПФУ.

Наприклад, пенсіонерам, які мають право на допомогу до свята, виплату здійснять в серпні (разом із пенсією) в автоматичному режимі. А тим, хто проходить службу, виплату проведуть за місцем служби роботодавцем (або військовою частиною) на підставі поданої до Пенсійного фонду України заявки на фінансування виплати до 24 серпня.

Якщо особа не є пенсіонером / не проходить службу, допомогу до Дня Незалежності буде проведено за заявою особи, яка має право на таку виплату,

– наголосили у Пенсійному фонді.

Способи подання заяви для отримання коштів наразі такі:

особисто, звернувшись до ПФУ або до центру надання адміністративних послуг за задекларованим / зареєстрованим місцем перебування; поштою – на адресу Пенсійного фонду України; онлайн – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Онлайн це робиться таким чином:

на вебпорталі слід авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП)

натиснути кнопку "Увійти";

натиснути кнопку "Увійти"; в особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі "Комунікації з ПФУ" обрати опцію "Заява про призначення разової грошової виплати до Дня Незалежності України";

заповнити заяву;

за допомогою опції "Додати файл" прикріпити скановані копії документів, які підтверджують право на призначення виплати;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних, поставивши відповідну позначку "v";

натиснути кнопку "Сформувати заяву";

перевірити дані;

надіслати до Пенсійного фонду; натиснувши кнопку "Підписати та відправити у ПФУ".

Необхідно звертати увагу на підказки, які дає система. Крім того, потрібно заповнити усі обов’язкові поля (позначені зірочкою "*").

Важливо! З результатом розгляду заяви про призначення виплати можна ознайомитись у розділі "Мої звернення" – "Статус звернення".