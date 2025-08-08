Как оформить выплаты ко Дню Независимости?
В то же время большинству получателей дополнительно обращаться за выплатой не нужно, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
Например, пенсионерам, которые имеют право на помощь к празднику, выплату осуществят в августе (вместе с пенсией) в автоматическом режиме. А тем, кто проходит службу, выплату проведут по месту службы работодателем (или воинской частью) на основании поданной в Пенсионный фонд Украины заявки на финансирование выплаты до 24 августа.
Если лицо не является пенсионером / не проходит службу, помощь до Дню Независимости будет проведена по заявлению лица, которое имеет право на такую выплату,
– отметили в Пенсионном фонде.
Способы подачи заявления для получения средств пока следующие:
- лично, обратившись в ПФУ или в центр предоставления административных услуг по задекларированному / зарегистрированному месту пребывания;
- по почте – в адрес Пенсионного фонда Украины;
- онлайн – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.
Онлайн это делается следующим образом:
- на веб-портале следует авторизоваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП)
нажать кнопку "Войти";
- в личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбрать опцию "Заявление о назначении разовой денежной выплаты ко Дню Независимости Украины";
- заполнить заявление;
- с помощью опции "Добавить файл" прикрепить сканированные копии документов, подтверждающих право на назначение выплаты;
- дать согласие на передачу и обработку персональных данных, поставив соответствующую отметку "v";
нажать кнопку "Сформировать заявление";
проверить данные;
отправить в Пенсионный фонд; нажав кнопку "Подписать и отправить в ПФУ".
Необходимо обращать внимание на подсказки, которые дает система. Кроме того, нужно заполнить все обязательные поля (обозначены звездочкой "*").
Важно! С результатом рассмотрения заявления о назначении выплаты можно ознакомиться в разделе "Мои обращения" – "Статус обращения".